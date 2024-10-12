МЧС: в Туле горит производственное здание на площади 800 квадратных метров

В Туле загорелось производственное здание на площади 800 квадратных метров. Об инциденте сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В тушении очага возгорания принимают участие сотрудники ведомства. Загоревшееся здание расположено на Скуратовской улице. В настоящее время на месте работает бригада МЧС, задействованы 30 пожарных и восемь единиц техники. Другие подробности инцидента не уточняются. «Дальнейшая информация уточняется», — резюмировали в МЧС.

Как уточняет «РЕН ТВ», возгорание произошло в здании хлебозавода. В то же время какой-либо информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в МЧС сообщили о другом инциденте, произошедшем в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа. Там произошло возгорание в одном их многоквартирных домов, в результате чего пострадали два человека. Уточнялось, что из загоревшегося здания смогли самостоятельно эвакуироваться 60 человек, включая десять детей.