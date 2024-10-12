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20:50, 12 октября 2024Россия

Во время сноса здания в Москве погиб рабочий

Shot: в Москве во время сноса здания погиб рабочий, еще одного ищут под завалами

Фото: Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Москве во время сноса здания погиб рабочий, еще одного ищут под завалами. О ЧП сообщил Telegram-канал Shot.

Во время демонтажа здания на Косинской улице в районе Вешняки произошло обрушение, двое рабочих оказались под завалами. Тело одного из них — 22-летнего мужчины уже достали. Судьба второго неизвестна, его продолжают искать. На месте происшествия работают экстренные службы и кинологи.

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      Вера Владзиевская
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