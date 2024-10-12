Во время сноса здания в Москве погиб рабочий

Shot: в Москве во время сноса здания погиб рабочий, еще одного ищут под завалами

В Москве во время сноса здания погиб рабочий, еще одного ищут под завалами. О ЧП сообщил Telegram-канал Shot.

Во время демонтажа здания на Косинской улице в районе Вешняки произошло обрушение, двое рабочих оказались под завалами. Тело одного из них — 22-летнего мужчины уже достали. Судьба второго неизвестна, его продолжают искать. На месте происшествия работают экстренные службы и кинологи.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге отвалился кусок стены старинного здания. Рассказавший о случившемся петербуржец отметил, что в результате падения штукатурки ни один человек не пострадал, как и припаркованные рядом с домом машины. Однако он предупредил, что существует риск обрушения еще одного куска фасада.