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01:21, 13 октября 2024Экономика

Путин заявил о надежном обеспечении внутреннего рынка продовольствием

Путин: аграрии в России надежно обеспечивают внутренний рынок продовольствием
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Работники сельскохозяйственного сектора надежно обеспечивают внутренний рынок продовольствием, их продукция пользуется спросом как в стране, так и за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российские аграрии наполняют внутренний рынок всеми основными видами продуктов. Путин отметил, что из-за высокого качества товары пользуются спросом как в РФ, так и за рубежом.

«Наглядное тому подтверждение — позиции России как одного из мировых лидеров продовольственных поставок», — добавил он.

По словам Путина, это достижения работников крупных и средних аграрных компаний, фермерских хозяйств, сотрудников пищевой и перерабатывающей индустрии, а также профильных, научных и образовательных организаций.

Также Путин призвал внедрять в российский АПК отечественное оборудование и технику.

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      Марина Совина
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