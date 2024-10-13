Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:24, 13 октября 2024Мир

Байден снова решил полететь в Германию

Отменивший визит в ФРГ из-за урагана «Милтон» Байден все же посетит Берлин

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден, отменивший визит в Германию из-за урагана «Милтон», планирует на следующей неделе посетить Берлин для встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что, согласно данным немецких СМИ, встреча Байдена и Шольца запланирована на пятницу.

Ранее стало известно, что Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу, одну из последних на его президентском посту, из-за надвигающегося урагана «Милтон».

Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник счел это плохим знаком для бывшей советской республики.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      «Еще один храбрый пшек появился». Медведев напомнил о многократных разделах Польши в ответ на угрозы ударов по России

      ВСУ потеряли взвод при попытке контратаки в Запорожской области

      Турцию назвали ненадежным кандидатом на вступление в БРИКС

      В России опровергли один миф о поступлении в вузы

      В ЕС начали искать способ выделить помощь Украине в обход позиции Венгрии

      Байден снова решил полететь в Германию

      Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

      Один человек пострадал при ударе молнии в турецкий аэропорт

      Организатор боя между Бетербиевым и Биволом счел его результат несправедливым

      Под ведущей Первого канала Андреевой в прямом эфире сломался стул

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше