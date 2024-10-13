Байден снова решил полететь в Германию

Отменивший визит в ФРГ из-за урагана «Милтон» Байден все же посетит Берлин

Президент США Джо Байден, отменивший визит в Германию из-за урагана «Милтон», планирует на следующей неделе посетить Берлин для встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что, согласно данным немецких СМИ, встреча Байдена и Шольца запланирована на пятницу.

Ранее стало известно, что Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу, одну из последних на его президентском посту, из-за надвигающегося урагана «Милтон».

Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник счел это плохим знаком для бывшей советской республики.