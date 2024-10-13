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08:44, 13 октября 2024Бывший СССР

Беженец обвинил украинских военных в Угледаре в мародерстве

ТАСС: Беженец обвинил украинских военных в Угледаре в мародерстве

Фото: Alex Babenko / Reuters

Украинские военные занимались в Угледаре мародерством, заявил ТАСС беженец из взятого Россией города.

По его словам, вывозили технику и даже автомобили. Отделение «Новой почты» обслуживало только военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), оттуда они отправляли награбленное, заявил собеседник агентства.

Беженец из Угледера также рассказал, что пока была мобильная связь он поддерживал контакт со знакомыми, которые выехали в соседние области на Украине. Один из них, по его словам, сказал, что отправленное из Угледара продают в комиссионных магазинах.

3 октября Минобороны сообщило, что военные заняли Угледар. Неофициальная информация о взятии населенного пункта появилась несколькими днями ранее. 2 октября в Вооруженных силах Украины признали выход из города. Бои за Угледар шли более двух лет.

До начала боевых действий в городе жили около 15 тысяч человек. После взятия населенного пункта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в городе находятся около 115 человек.

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      Сергей Грехов
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