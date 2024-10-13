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21:29, 13 октября 2024Мир

Депутат Европарламента приехал в Москву извиниться за русофобию на Западе

Депутат Европарламента Блага прибыл в Москву извиниться за русофобию на Западе

Фото: Juan Camilo Guarin P / Unsplash

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Любош Блага прибыл в Москву, чтобы поблагодарить Россию за освобождение от фашизма и принести извинения за русофобию Запада. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Блага назвал российскую столицу все такой же передовой, красивой и мудрой. Евродепутат также разместил видеозапись своей прогулки по Красной площади. Блага подчеркнул необходимость остановить ненависть, которая распространяется против РФ. Как утверждает депутат ЕП, он приехал в Москву как друг, потому что он не может больше смотреть на то, как растет русофобия на Западе.

Он принес извинения за враждебные резолюции, которые принимаются Европарламентом против Москвы. «Мы славяне, и нас никогда не заставят ненавидеть российский народ», — заявил Блага.

Ранее евродепутат Ивар Иябс рассказал, что в кулуарах ЕП есть сторонники мира с Россией, на словах поддерживающие Украину. Представитель Латвии отметил, что число сторонников мирного соглашения увеличилось на фоне президентских выборов в США и роста популярности партий евроскептиков.

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      Маргарита Пименова
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