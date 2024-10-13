IT-эксперт допустил блокировку аккаунтов Google у россиян

IT-эксперт Мясоедов допустил тотальную блокировку аккаунтов Google у россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предупредило о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google из-за риска блокировки популярных среди россиян продуктов. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, пишет «Прайм».

По его словам, сама компания таких заявлений не делала и даже выпустила опровержение. Он напомнил, что россияне сталкивались с проблемами только при попытке воспользоваться вторым фактором аутентификации или первичной настройке.

Эксперт отметил, что рекомендации Минцифры о необходимости создания резервных копий имеют под собой основание. Специалист посоветовал переносить данные на импортозамещенные аналоги. Мясоедов допустил тотальную блокировку аккаунтов Google у россиян, но назвал это маловероятным.

В сентябре компания Google запретила россиянам заводить новые аккаунты, используя для регистрации российский номер телефона.