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02:50, 13 октября 2024Интернет и СМИ

IT-эксперт допустил блокировку аккаунтов Google у россиян

IT-эксперт Мясоедов допустил тотальную блокировку аккаунтов Google у россиян

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предупредило о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google из-за риска блокировки популярных среди россиян продуктов. Об этом рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, пишет «Прайм».

По его словам, сама компания таких заявлений не делала и даже выпустила опровержение. Он напомнил, что россияне сталкивались с проблемами только при попытке воспользоваться вторым фактором аутентификации или первичной настройке.

Эксперт отметил, что рекомендации Минцифры о необходимости создания резервных копий имеют под собой основание. Специалист посоветовал переносить данные на импортозамещенные аналоги. Мясоедов допустил тотальную блокировку аккаунтов Google у россиян, но назвал это маловероятным.

В сентябре компания Google запретила россиянам заводить новые аккаунты, используя для регистрации российский номер телефона.

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      Марина Совина
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