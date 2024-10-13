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13:19, 13 октября 2024Мир

«Готовый к бою» китайский авианосец приблизился к Тайваню

Reuters: «готовый к бою» китайский авианосец Ляонин приблизился к Тайваню

Фото: Baycrest / Wikipedia

Китайский авианосец «Ляонин», который недавно стал героем военного видео о «готовности к бою», приблизился к берегам Тайваня. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Тайвань сообщил о движении китайской авианосной группы на юг острова, после того как китайские военные опубликовали видео, в котором говорится, что авианосец "готов к бою" на фоне опасений в Тайбэе по поводу возможности нового раунда китайских военных учений», — отмечается в материале агентства.

При этом китайская сторона подчеркивает, что целью авианосной группы является Западная часть Тихого океана, где состоятся военные учения.

9 августа Вооруженные силы Тайваня за сутки отследили 18 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая у своего побережья. В ответ Тайвань задействовал авиацию, корабли и наземные зенитные ракетные комплексы для отслеживания дальнейшей активности Китая у побережья острова.

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      Дарья Устьянцева
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