Иран высказался об осведомленности о планах атаки ХАМАС на Израиль

Миссия Ирана при ООН: Тегеран не знал о планах атаки ХАМАС на Израиль

Миссия Ирана при ООН заявила, что не знала о планах атаки ХАМАС на Израиль. Об этом пишет Newsweek.

Дипломаты прокомментировали статью The New York Times (NYT) о том, что Тегеран якобы был осведомлен о планах палестинского движения ХАМАС атаковать Израиль 7 октября 2023 года. Как уточнили в миссии Ирана при международной организации, в Тегеране о нападении не знали, а СМИ полагаются на сфабрикованные документы.

«Любое утверждение, пытающееся частично или полностью связать атаку с Ираном или "Хезболлах", не вызывает доверия и исходит из сфабрикованных документов», — высказались дипломаты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия вместе с арабскими странами обеспечила принятие нескольких резолюций Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа.