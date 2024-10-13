Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:26, 13 октября 2024Мир

Иран высказался об осведомленности о планах атаки ХАМАС на Израиль

Миссия Ирана при ООН: Тегеран не знал о планах атаки ХАМАС на Израиль

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Миссия Ирана при ООН заявила, что не знала о планах атаки ХАМАС на Израиль. Об этом пишет Newsweek.

Дипломаты прокомментировали статью The New York Times (NYT) о том, что Тегеран якобы был осведомлен о планах палестинского движения ХАМАС атаковать Израиль 7 октября 2023 года. Как уточнили в миссии Ирана при международной организации, в Тегеране о нападении не знали, а СМИ полагаются на сфабрикованные документы.

«Любое утверждение, пытающееся частично или полностью связать атаку с Ираном или "Хезболлах", не вызывает доверия и исходит из сфабрикованных документов», — высказались дипломаты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия вместе с арабскими странами обеспечила принятие нескольких резолюций Совета Безопасности и Генеральной ассамблеи ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России отменит положение о кадровом резерве. В связи с чем принято это решение?

      Спиртзаводу крупнейшего производителя водки в России приостановили лицензию

      Суд рассмотрит жалобу на пожизненный срок бывшему сенатору Арашукову

      Алаудинов заявил о «большой панике» ВСУ из-за Курской области

      Иран высказался об осведомленности о планах атаки ХАМАС на Израиль

      Потерявший сознание на сцене российский актер рассказал о своем самочувствии

      В Ливане раскрыли число погибших при авиаударах Израиля

      Бетербиев стал абсолютным чемпионом по боксу в полутяжелом весе

      В Пентагоне высказались о возможном размещении THAAD в Израиле

      В США назвали американскую демократию иллюзорной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше