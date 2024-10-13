Премьер Японии объяснил свои слова о совместном ядерном оружии

Премьер Японии Исиба: идея совместного ядерного оружия касается принятия решений

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что высказанная им идея «совместного обладания» ядерным оружием касается не права собственности или контроля, а процесса принятия решений. Об этом пишет Kyodo.

Он объяснил, что говорил о процессе принятия решений. «Речь идет не о "праве собственности" или "праве контроля"», — пишет агентство.

Ранее Исиба захотел обсудить размещение ядерного оружия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что в Азии нет системы коллективной обороны, аналогичной НАТО, что повышает риск новых национальных конфликтов. Политик выразил обеспокоенность ростом военной активности Китая вокруг островов Японии.