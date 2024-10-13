Медведев предложил бить «прямо в морду» дипломатов одной соседней с Россией страны

Медведев предложил бить в лицо финских дипломатов

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложить бить в лицо финских дипломатов. Об этом он написал в Telegram.

Так он ответил на прозвучавший в Финляндии призыв повреждать автомобили российских дипломатов.

«Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду», — написал Медведев.

Ранее Медведев опубликовал серию анекдотов про финнов. Героями историй, приведенных зампредом Совбеза, выступают финские обыватели Пекка и Матти. Анекдоты обыгрывают проблематику двусторонних отношений Москвы и Хельсинки.