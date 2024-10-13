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14:00, 13 октября 2024Россия

Медведев предложил бить «прямо в морду» дипломатов одной соседней с Россией страны

Медведев предложил бить в лицо финских дипломатов

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложить бить в лицо финских дипломатов. Об этом он написал в Telegram.

Так он ответил на прозвучавший в Финляндии призыв повреждать автомобили российских дипломатов.

«Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду», — написал Медведев.

Ранее Медведев опубликовал серию анекдотов про финнов. Героями историй, приведенных зампредом Совбеза, выступают финские обыватели Пекка и Матти. Анекдоты обыгрывают проблематику двусторонних отношений Москвы и Хельсинки.

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      Алан Босиков
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