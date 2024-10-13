Медведи согнали туристов с туристической тропы

В США туристы ушли с тропы из-за медведицы с медвежатами

Туристам пришлось уйти с туристической тропы, чтобы пропустить медведей. Об этом пишет Unofficial Networks.

Необычный случай произошел в США в Национальном парке Глейшер, который расположен в Скалистых горах. Группа туристов шла по тропе и заметила медведицу с медвежатами. Самка гризли буквально согнала людей с тропы вверх по склону, потому что явно не собиралась менять маршрут. В результате встречи никто не пострадал. Происшествие попало на видео.

В парке Глейшер проложены тропы для туристов общей протяженностью более тысячи километров. У посетителей часто есть возможность понаблюдать за дикими животными в естественной среде обитания: там живут овцы, лоси, козы, пищухи и пумы. Кроме того, Глейшер — дом для более 300 медведей гризли. Обычно они сторонятся людей, но иногда встречи все же происходят. В этих случаях туристов просят уйти с пути медведя и пропустить его, как это сделали люди на видео. В случае если медведь целенаправленно приближается к человеку, следует встать группой, шуметь и подготовить медвежий спрей.

Ранее сообщалось, что в Словакии медведь растерзал 55-летнего мужчину, который собирал грибы. Инцидент произошел в лесу недалеко от города Хибе.