Минобороны сообщило об уничтожении 13 беспилотников в трех регионах

Минобороны: за ночь уничтожено 13 беспилотников

За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Из них по шесть сбили над Белгородской и Курской областями. Еще один уничтожили над территорий Брянской области. Главы регионов не сообщали о пострадавших или разрушениях.

В ночь с 11 на 12 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над Херсонской областью. среди сбитых целей нашли украинский беспилотник самолетного типа «Лютый», который является «дешевой копией турецкого Bayraktar», заявлял губернатор Владимир Сальдо.

