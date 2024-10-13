Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:26, 13 октября 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении 13 беспилотников в трех регионах

Минобороны: за ночь уничтожено 13 беспилотников

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Из них по шесть сбили над Белгородской и Курской областями. Еще один уничтожили над территорий Брянской области. Главы регионов не сообщали о пострадавших или разрушениях.

В ночь с 11 на 12 октября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над Херсонской областью. среди сбитых целей нашли украинский беспилотник самолетного типа «Лютый», который является «дешевой копией турецкого Bayraktar», заявлял губернатор Владимир Сальдо.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет в Якутии совершил аварийную посадку. Погиб один пассажир

      Российский политолог объяснил неприемлемость мирных инициатив по Украине

      Минобороны сообщило об уничтожении 13 беспилотников в трех регионах

      Российский военный раскрыл предпочтения ВСУ в оружии

      Премьер Японии объяснил свои слова о совместном ядерном оружии

      Российские военные ликвидировали разведчиков ВСУ в харьковском направлении

      В Брянской области сбили беспилотник

      Сийярто оценил визит Зеленского на оружейный завод в США

      Трамп допустил начало третьей мировой войны

      Российские штурмовики сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше