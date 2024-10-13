На Украине раскрыли размер взяток за освобождение от мобилизации

Депутат Дмитрук: военкомы берут с задержанных мужчин от пяти тысяч долларов

Для освобождения от мобилизации украинцам приходится платить военкомам от пяти тысяч долларов. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

При этом, по его словам, сотрудники военкоматов не дают гарантий, что отпустят в случае повторного задержания. Депутат добавил, что украинцам также предлагают заплатить вышеуказанную сумму, а затем каждый месяц платить тысячу долларов. Однако, отметил он, такой вариант является сомнительным.

Кроме того, Дмитрук высказался об обстановке в Одессе. «По всему городу стоят машины просто на аварийках, без водителей, потому что их забрали ТЦК [территориальные центры комплектования, аналог военкомата]», — написал он.

12 октября стало известно о массовых облавах на уклонистов в ряде украинских городов, в том числе в Киеве, Одессе и Кривом Роге. По данным местных СМИ, уклонистов разыскивают в том числе в торговых центрах и спортивных клубах.