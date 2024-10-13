На Западе назвали ответ России на план победы Зеленского

Журналист Боуз: на саммите мира Зеленский получит от России новую карту Украины

Если российская делегация примет участие во втором возможном саммите мира по украинскому конфликту, то президенту Украины Владимиру Зеленскому вручат новую карту страны. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте социальной сети Х.

«Гораздо более вероятным представляется то, что Россия представит на втором саммите диктатору Зеленскому и его "штабу" новую карту Украины», — отметил Боуз.

27 сентября стало известно, что президент США Джо Байден с сомнением относится к «плану победы» Зеленского, а также к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Кроме того, советник главы офиса украинского президента Дарья Заривная заявила об отмене второго «саммита мира» по Украине в ноябре.