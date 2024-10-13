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03:59, 13 октября 2024Спорт

Овечкин показал первый результат в новом сезоне НХЛ

Овечкин отметился голевой передачей в сезоне-2024/25 НХЛ
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Globallookpress.com

Российских форвард Александр Овечкин показал первый результат в новом сезоне в сезоне-2024/25 и отметился голевой передачей, передает РИА Новости.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз»» передал пасс Дилану Строуму на 21-й минуте матча и набрал первый балл в новом розыгрыше НХЛ.

Это стало 1551-м результативным действием в карьере Овечкина и 698-й передачей в чемпионатах Лиги. На счету хоккеиста 853 забитых шайбы, он находится на втором месте среди лучших снайперов, первое принадлежит канадцу Уэйну Гретцки с рекордными 894 голами.

Российский форвард проводит свой 20-й сезон в НХЛ и 16-й в качестве капитала «Вашингтон Кэпиталз». Он выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей карьеры в Соединенных Штатах он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию Валерий Каменский рассказал о настроении российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина из-за разговоров о погоне за рекордом канадца Уэйна Гретцки.

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      Марина Совина
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