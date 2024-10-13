Переехавший в Херсонскую область серб сравнил конфликт на Украине с югославским

Серб Драган Милошевич переехал в Херсонскую область и устроился в местную администрацию. В комментарии РИА Новости он заявил, что конфликт на Украине является продолжением югославского.

Уроженец Сербии заявил, что во время бомбардировок страны служил в армии. «Сейчас они ломают Сербию и будут ломать, пока мы будем поддерживать Россию. Это продолжение конфликта, который был еще давно, просто они всегда хотели сломать Россию», — сказал он. Милошевич добавил, что сербы и русские всегда будут помогать друг другу.

Ранее заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия никогда не присоединится к санкциям против России. Он объяснил, что «после многовековой дружбы» введение санкций против Москвы стало бы ударом не только по России, но и по Сербии. «Поэтому мы никогда на это не пойдем», — отметил Вулин.

Зампред правительства Сербии отметил, что присоединение Белграда к санкциям не способно нанести ущерб российской экономике, однако оно стало бы сильным психологическим и моральным ударом, направленным на то, чтобы Россия почувствовала себя полностью одинокой.