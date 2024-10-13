Под известной российской телеведущей сломался стул в прямом эфире

У телеведущей Екатерины Андреевой сломался стул в эфире программы «Время»

Под телеведущей Первого канала Екатериной Андреевой сломался стул во время эфира. На это обратило внимание агентство Ura.ru.

Инцидент случился во время прямого эфира в субботу, 12 октября. В тот момент, когда стул сломался, Андреева рассказывала зрителям о завершении фестиваля архивных фильмов в Москве. Отмечается, что известная российская ведущая не растерялась и продолжила вести регулярную программу «Время».

До этого Екатерина Андреева показала закулисье программы «Время». В одном из роликов Андреева сидит в студии в строгой одежде, в то время как ей кистью наносят макияж.

Ранее Екатерина Андреева рассказала, как ее вызвали на работу, когда произошел теракт в Беслане. Андреева вспомнила, что теракт произошел, когда она была в отпуске и летела из Сингапура. Включив телефоны после приземления, она обнаружила множество пропущенных звонков.