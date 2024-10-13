Путин оценил сбор урожая в России

Путин: российские аграрии собирают ежегодно свыше 100 млн тонн зерновых

Президент России Владимир Путин по случаю Дня работника сельского хозяйства оценил сбор урожая в стране и назвал этот показатель хорошей планкой.

По словам главы государства, российские аграрии собирают ежегодно свыше ста миллионов тонн зерновых, за последние десять лет производство сельскохозяйственной продукции выросло на 30 процентов. В пищевой индустрии рост составил 40 процентов.

«Это хорошая планка и показатель стабильности и устойчивости агропромышленного комплекса», — подчеркнул Путин.

В обращении президент выразил «особые слова признательности» аграриям Запорожской и Херсонской областей, Донбасса, а также Курской, Белгородской, Брянской областей. Он пообещал восстановить все разрушенное в новых и приграничных регионах.

