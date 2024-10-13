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01:18, 13 октября 2024Мир

Раскрыты требования Зеленского к Шольцу

Bild: Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о Taurus и членстве Украины в НАТО

Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский во время последней встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два требования. Об этом написала газета Bild со ссылкой на источники.

В публикации раскрыты требования Зеленского к Шольцу: в частности, украинский лидер просил разрешить наносить удары вглубь России, для чего в том числе нужны ракеты Taurus. Кроме того, украинский президент выступал за ускоренный прием страны в НАТО.

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Однако в Берлине« оставили без внимания» оба призыва. Шольц не отказал категоричным образом, при этом положительный ответ он также не дал.

«Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего "плана победы". В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», — подчеркнул военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Ранее в Минобороны ФРГ усомнились, что Украина в ближайшее время проведет контрнаступление. Кроме того, Бундесвер больше не поставит Украине крупную военную технику.

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      Марина Совина
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