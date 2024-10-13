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17:15, 13 октября 2024Россия

Российский дрон точным сбросом уничтожил оставленный ВСУ минный шлагбаум и попал на видео

Беспилотник РФ уничтожил сложенные в ряд на дороге мины и попал на видео

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российский беспилотник уничтожил оставленный солдатами Вооруженных сил Украины минный шлагбаум. Снятую с борта дрона видеозапись публикует ТАСС в Telegram.

На кадрах видно, как при исследовании местности беспилотник наткнулся на ряд уложенных поперек дороги мин, преграждающих проезд техники. Оператор решает устранить препятствие.

Управляющий дроном военнослужащий подводит его вплотную к минному шлагбауму, производит сброс и тут же отлетает, набирая высоту. Через несколько секунд раздается мощный взрыв.

Ранее в ДНР сообщили о массовой сдаче в плен солдат ВСУ. Это произошло после сброса на украинские позиции с дронов листовок. По словам сдавшихся в плен, «невыносимые условия на фронте привели к растерянности и недовольству среди украинских военнослужащих».

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      Алан Босиков
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