Россиянам назвали два самых выгодных способа вложения денег

Экономист Абрамов: выгодный способ вложения — краткосрочные банковские депозиты

Два самых выгодных способа вложения денег для массового инвестора — фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты. Об этом заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что сегодня речь в большей степени идет о сохранении денег в условиях высоких процентных ставок, прежде всего ключевой ставки.

«Основными наиболее привлекательными видами активов для массового инвестора являются фонды денежного рынка и краткосрочные банковские депозиты. Эти инструменты привлекательны тем, что они получают доходность по повышенным ставкам, а те инструменты, которые находятся в портфеле, скажем, у фондов денежного рынка, не обесцениваются от повышения ключевой ставки», — рассказал экономист.

Мне кажется, что сегодня эти два инструмента наиболее важны для частных инвесторов Александр Абрамов экономист

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что совет директоров Банка России уже 25 октября повысит ключевую ставку с 19 до 20 процентов годовых.

2 октября зампред Банка России Алексей Заботкин высказался о том, что ужесточать денежно-кредитную политику в РФ следовало начать раньше. Он также подтвердил, что в ЦБ допускают возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.