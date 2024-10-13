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18:53, 13 октября 2024Бывший СССР

Жители Харькова отбили подростка у военкомов

Жители Харькова не позволили военкомам забрать 16-летнего подростка

Фото: Alina Smutko / Reuters

Жителям Харькова удалось отбить подростка у военкомов во время рейда. Об этом сообщает Telegram-канал «Харьков Life».

Судя по всему, сотрудники ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) совершали рейд на местном вокзале, проверяя документы и задерживая мужчин. По словам авторов канала, военкомы пытались забрать подростка, но это не дали сделать оказавшиеся поблизости харьковчане.

«Свидетели сообщают, что ему 16 лет», — отметили журналисты. По их словам, прохожие отбили подростка у представителей ТЦК.

Авторы «Харьков Life» также подчеркнули, что военкомы «добровольно» мобилизуют мужчин и в сопровождении 3-4 военных несут их в автобус. Журналисты подытожили, что попытка «упаковать» 16-летнего парня провалилась.

12 октября издание «Страна.ua» сообщило, что представители военкомата устроили облаву на военнообязанных мужчин на одной из АЗС в Киеве. Вместе с сотрудникам ТЦК на месте работала полиция.

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      Андрей Ставицкий
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