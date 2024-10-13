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20:13, 13 октября 2024Россия

Третий за полтора часа беспилотник сбит над российским регионом

Еще один украинский беспилотник сбит в небе над Белгородской областью

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Третий за полтора часа беспилотник сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был перехвачен силами противовоздушной обороны около 19:15 мск.

Около 18:00 мск в небе над Белгородской областью были сбиты еще два дрона. Все три беспилотника — самолетного типа, и могли нанести значительный урон при достижении цели.

Белгородская область — один из наиболее подверженных атакам со стороны Украины российских регионов. Украинские военнослужащие не только запускают в направлении населенных пунктов беспилотники, но и регулярно обстреливают пограничные села и города. 12 октября глава региона Вячеслав Гладков сообщил об 11 пострадавших в результате одного из обстрелов.

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      Алан Босиков
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