Турцию назвали ненадежным кандидатом на вступление в БРИКС

Aydınlık: зигзаги турецкой внешней политики вызывают сомнения в БРИКС

Постоянное лавирование Турции во внешней политике, в том числе перед странами Запада, вызывает сомнения в БРИКС касательно надежности страны и ее возможного принятия в объединение. Об этом сообщает газета Aydınlık.

«Зигзаги Анкары в отношениях с США, Россией, Китаем и другими странами вызывают серьезные сомнения у стран БРИКС. Тем не менее, можно утверждать, что в странах БРИКС будет преобладать политика, направленная на то, чтобы не толкать Турцию в лоно Атлантики», — отмечается в материале издания.

Кроме того, авторы подчеркивают, что Анкара может использовать БРИКС в качестве козыря для давления на Запад. По их словам, об этом свидетельствуют противоречивые заявления властей относительно объединения и нынешнего характера отношений с западными странами.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС в Казани. Сам форум пройдет с 22 по 24 октября.