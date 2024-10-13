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17:26, 13 октября 2024Силовые структуры

Житель Уфы хотел избавиться от соседа и подстроил взрыв газа

360: 66-летний житель Уфы подстроил взрыв газа, чтобы избавиться от соседа

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жителя Уфы будут судить за попытку избавиться от соседа общеопасным способом. Об этом сообщает телеканал 360.

Следствие полагает, что пожилой уфимец подстроил взрыв газа, чтобы навредить здоровью соседа. 66-летний мужчина спровоцировал взрыв газа в доме, в результате происшествия пострадал он сам и 31-летняя женщина.

Сообщается, что взрыв произошел утром в воскресенье, 13 октября. Мужчина демонтировал в своей квартире заглушку с газовой трубы, которая была установлена за неуплату коммунальных услуг. Помещение наполнилось газовоздушной смесью, а затем произошел хлопок.

Следственный комитет России возбудил дело о покушении общеопасным способом.

12 октября глава Чечни Рамзан Кадыров взял ситуацию после взрыва цистерны с газом на АЗС в Грозном под личный контроль. Кадыров подчеркнул, что все виновные в данном происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

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      Андрей Ставицкий
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