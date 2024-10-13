Житель Уфы хотел избавиться от соседа и подстроил взрыв газа

360: 66-летний житель Уфы подстроил взрыв газа, чтобы избавиться от соседа

Жителя Уфы будут судить за попытку избавиться от соседа общеопасным способом. Об этом сообщает телеканал 360.

Следствие полагает, что пожилой уфимец подстроил взрыв газа, чтобы навредить здоровью соседа. 66-летний мужчина спровоцировал взрыв газа в доме, в результате происшествия пострадал он сам и 31-летняя женщина.

Сообщается, что взрыв произошел утром в воскресенье, 13 октября. Мужчина демонтировал в своей квартире заглушку с газовой трубы, которая была установлена за неуплату коммунальных услуг. Помещение наполнилось газовоздушной смесью, а затем произошел хлопок.

Следственный комитет России возбудил дело о покушении общеопасным способом.

12 октября глава Чечни Рамзан Кадыров взял ситуацию после взрыва цистерны с газом на АЗС в Грозном под личный контроль. Кадыров подчеркнул, что все виновные в данном происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.