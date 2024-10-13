В Британии предупредили Украину о большой угрозе

Economist: потеря Покровска грозит уничтожением сталелитейной отрасли Украины

Потеря города Покровск в Донецкой народной республике (ДНР) может грозить уничтожением сталелитейной промышленности Украины. С соответствующим предупреждением выступило британское издание The Economist.

Утверждается, что в Покровске находится самая большая на Украине шахта по добыче коксующегося угля «Красноармейская Западная». С потерей этой шахты производство стали в стране станет практически невозможным. Также в городе расположен Покровский горно-обогатительный комбинат.

Отмечается, что Вооруженным силам (ВС) России необязательно брать город для прекращения добычи угля — достаточно будет отключить шахту от электричества и перекрыть дорогу для вывоза ресурсы. Такая же судьба, по мнению авторов статьи, может ждать еще одну угольную шахту в Доброполье в Покровском районе.

Ранее военный эксперт Алексей Живов высказался о стратегическом значении Покровска. По его словам, город является крупным военным узлом, хабом Вооруженных сил Украины, через который осуществляется снабжение фронта, подъезжают добровольцы, передается артиллерийское снаряжение.