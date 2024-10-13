В Египте десятки человек пострадали при столкновении поездов

Десятки человек пострадали при столкновении поездов в Египте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерство здравоохранения и народонаселения республики.
Локомотив врезался в следовавший в Каир пассажирский поезд. Согласно имеющимся данным, пострадали не менее 20 человек, к месту ЧП направили 23 автомобиля скорой помощи.
Издание TRT Africa опубликовало кадры с места происшествия, на которых видно, что во время столкновения железнодорожный состав находится на мосту. После удара два вагона упали в воду, находившимся в них людям помогают выбраться на сушу.
Ранее два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, пострадали десять человек.