В Египте десятки человек пострадали при столкновении поездов

В Египте локомотив врезался в пассажирский поезд, пострадали 20 человек

Десятки человек пострадали при столкновении поездов в Египте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Министерство здравоохранения и народонаселения республики.

Локомотив врезался в следовавший в Каир пассажирский поезд. Согласно имеющимся данным, пострадали не менее 20 человек, к месту ЧП направили 23 автомобиля скорой помощи.

Издание TRT Africa опубликовало кадры с места происшествия, на которых видно, что во время столкновения железнодорожный состав находится на мосту. После удара два вагона упали в воду, находившимся в них людям помогают выбраться на сушу.

Ранее два пассажирских поезда столкнулись в Чехии, пострадали десять человек.