В Иране заявили о готовности дать жесткий ответ врагам

Командующий ВКС КСИР Ирана Хаджизаде: Тегеран готов дать жесткий ответ врагам

Тегеран готов дать жесткий ответ врагам. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Амир-Али Хаджизаде, передает РИА Новости.

1 октября Иран нанес второй в истории массированный удар по Израилю. В случае если противник попытается атаковать иранскую территорию, ответ заставит его пожалеть об этом, предупредил Хаджизаде.

13 октября Пентагон сообщил об отправке в Израиль еще одной батареи противоракетной системы THAAD на фоне массированной атаки Ирана в начале месяца. В частности, речь идет об угрозе со стороны Ирана.