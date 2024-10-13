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23:05, 13 октября 2024Мир

В Конгрессе назвали главную проблему американцев

Джонсон: главная проблема американцев — высокая стоимость жизни

Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Главной проблемой американцев является высокая стоимость жизни. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News.

Он отметил, что в списке основных проблем также значится миграционный кризис. По его словам, ответственность за ситуацию на границе несет действующий вице-президент и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис.

Еще одной проблемой, вызывающей наибольшую тревогу, Джонсон назвал слабость страны на мировой арене. Он подчеркнул, что в этом виноваты Харрис и президент Джо Байден.

Ранее живущая в Лос-Анджелесе блогерша из России Нелли Андерсон рассказала, что американцы боятся болеть из-за высокой стоимости медицинских услуг. По ее словам, в США «супердорого лечиться».

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      Марина Совина
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