В Конгрессе назвали главную проблему американцев

Джонсон: главная проблема американцев — высокая стоимость жизни

Главной проблемой американцев является высокая стоимость жизни. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News.

Он отметил, что в списке основных проблем также значится миграционный кризис. По его словам, ответственность за ситуацию на границе несет действующий вице-президент и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис.

Еще одной проблемой, вызывающей наибольшую тревогу, Джонсон назвал слабость страны на мировой арене. Он подчеркнул, что в этом виноваты Харрис и президент Джо Байден.

Ранее живущая в Лос-Анджелесе блогерша из России Нелли Андерсон рассказала, что американцы боятся болеть из-за высокой стоимости медицинских услуг. По ее словам, в США «супердорого лечиться».