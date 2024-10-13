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01:57, 13 октября 2024Мир

В Ливане раскрыли число погибших при авиаударах Израиля

Минздрав Ливана заявил о гибели 11 человек в двух регионах при ударе ВВС Израиля

Фото: Reuters

В результате авиаудара Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в регионе Фтух-Кесруан на севере Ливана погибли по меньшей мере девять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Ливана.

По его данным, еще 15 мирных граждан получили ранения. Кроме того, в поселке Дейр-Билла погибли еще два человека и четверо получили ранения. Таким образом, общее число погибших составило 11 человек.

1 октября Израиль начал проводить сухопутную операцию против «Хезболлы» в Ливане. В результате операции погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал участников конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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