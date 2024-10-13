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21:10, 13 октября 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о записи Порошенко переговоров с Байденом

Дубинский: Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший президент Украины Петр Порошенко тайно записывал переговоры с иностранными лидерами, включая президента США Джо Байдена, который тогда был вице-президентом страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

«Существует документальное подтверждение того, что Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами в своем кабинете. Иметь ли с ним дело после этого — дело каждого отдельного лидера», — рассказал он.

Дубинский отметил, что, по словам свидетелей, на столе у Порошенко во время закрытых переговоров с главами других стран находился диктофон. По его словам, эта техника не могла попасть туда извне и материалы по данному инциденту будут направлены в Вашингтон во избежание подрыва отношений Украины и США.

Ранее следствие по делу кондитерской фабрики «Рошен» Петра Порошенко в Липецкой области продлили до 13 декабря. Отмечается, что цеха фабрики остаются под арестом.

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      Артём Верейкин
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