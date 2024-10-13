В России опровергли один миф о поступлении в вузы

Исследование МИФИ: поступившие в вузы олимпиадники сдают ЕГЭ лучше остальных

Абитуриенты из числа победителей всероссийских олимпиад сдают Единый государственных экзамен (ЕГЭ) лучше остальных выпускников. Миф об их общей сравнительно невысокой подготовке опровергло исследование, проведенное в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ.

В России победители всероссийских олимпиад имеют право на внеконкурсное поступление в вуз при условии сдачи ЕГЭ по соответствующему предмету не менее чем на 75 баллов. Критики такой практики утверждают, что олимпиадники могут уступать других абитуриентам по общему уровню знаний.

«Средний балл по ЕГЭ по профильным предметам у олимпиадников выше, чем у егэшников», — сообщили авторы исследования после изучения данных по 140 базовым предметам.

Ранее Минобрнауки оставило экзамен по русскому языку обязательным для поступления в вузы. Таким образом, окончательный список экзаменов включает аттестацию по трем или четырем школьным предметам, на усмотрение вуза — по четырем: по русскому языку и 1-2 дисциплинам по усмотрению абитуриента или учебного заведения.