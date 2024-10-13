В России сообщили об освобождении еще одного населенного пункта в Курской области

Алаудинов: ВС России освободили Новый Путь в Глушковском районе Курской области

Вооруженные силы (ВС) России освободили еще один населенный пункт в Курской области — им стал поселок Новый Путь в Глушковском районе региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Освобожден Новый Путь в Глушковском районе Курской области», — указано в сообщении.

Прежде Алаудинов заявил, что в Курской области освободили 15 населенных пунктов, до этого занятых украинскими войсками. «Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», — сказал он.

Ранее армия России взяла под контроль населенный пункт Золотая Нива в Донецкой народной республике (ДНР), который находится близ Угледара. Помимо Золотой Нивы, за минувшую неделю ВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.