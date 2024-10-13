В США раскрыли планы ХАМАС повторить теракт 11 сентября в Израиле с колесницами

WP: ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле при помощи колесниц

Палестинская организация ХАМАС планировала совершить в Израиле теракт, схожий с атакой на башни-близнецы 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP) со ссылкой на захваченные израильскими военными документы.

Утверждается, что теракт планировалось совершить несколько лет назад в Тель-Авиве. Среди вариантов рассматривались 70-этажный Moshe Aviv Tower и комплекс Azrieli Center из трех небоскребов, кинотеатра, торгового центра и железнодорожной станции. Боевики рассматривали вариант использования колесниц для преодоления пересеченной местности из-за их «быстрого и легкого механизма», выделяющего меньше звука и тепла.

«Если эта башня будет разрушена тем или иным способом, для противника наступит беспрецедентный кризис, подобный кризису башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке», — указано в документах.

Ранее Секретная служба США по ошибке почтила память боевиков «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в России), указав их в списке жертв терактов 11 сентября 2001 года. В число 2996 жертв были по ошибке включены 19 террористов.