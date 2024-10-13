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03:46, 13 октября 2024Интернет и СМИ

В США указали на значительную поддержку избирателями риторики Трампа по Украине

WSJ: в США избиратели больше поддерживают риторику Трампа по Украине, чем Харрис
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Американские избиратели поддерживают риторику кандидата в президенты США Дональда Трампа по Украине значительно больше, чем позицию вице-президента Камалы Харрис. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные опроса в «колеблющихся» штатах.

Так, мнение Трампа относительно конфликта на Украине там разделяют 50 процентов респондентов, в то время как Харрис — 39, указывает издание. По ситуации на Ближнем Востоке позицию кандидата от Республиканской парии поддерживают 48 процентов против 33 процентов в пользу оппонента.

При этом внешняя политика не является приоритетом для американских избирателей, отмечает газета. Основными факторами при выборе кандидата они считают экономику, вопросы миграции и безопасность границ.

26 сентября Трамп заявил, что Украины больше нет, страна находится в руинах и у киевских властей не осталось козырей для того, чтобы завершить конфликт в свою пользу. Также он обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что он отказался заключить сделку по завершению боевых действий.

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      Марина Совина
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