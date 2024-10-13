Bloomberg: у Евросоюза нет времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире

Европейский союз (ЕС) приближается к переломному моменту. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«У Европы почти не осталось времени, чтобы отстоять свое место в жестоком мире», — указано в статье. Утверждается, что амбиции Евросоюза стать самостоятельной политической силой сейчас находятся под угрозой из-за спада в экономике, внешних угроз и «политического паралича».

Отмечается, что, несмотря на проблемы США и Китая, у этих двух стран есть системы, способствующие более быстрому и централизованному принятию решений, а также большие объемы капитала для инвестиций в оружие и передовые технологии. «У ЕС нет ни одного из этих преимуществ», — указано в статье.

Ранее сообщалось, что из-за принятия президентом Украины Владимиром Зеленским решения поднять налоги Евросоюзу грозит очередная волна украинских беженцев. «Осторожно, ЕС, надвигается новая волна украинцев», — заявил в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.