В Уфе родители пожаловались на учительницу из-за буллинга на уроках

В Уфе родители пожаловались на учительницу из-за вовлечения детей в буллинг

В Уфе родители четвероклассника пожаловались на учительницу из-за вовлечения детей в организованный буллинг. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мама пострадавшего ребенка Анастасия Гаврилова рассказала, что сын в начале учебного года наотрез отказался ходить на уроки из-за того, что, по его словам, учительница школы №141 Елена Мальцева постоянно на всех кричит, оскорбляет и унижает. Чтобы проверить слова сына, женщина дала ему с собой в школу диктофон.

«Запись шокировала родителей. На ней они услышали громкие крики и грубые оскорбления школьников. Педагог стучала по столу с криками "курицы" или "тупицы", когда дети делали ошибки в ответах», — говорится в публикации.

Также учительница рассказывает перед всем классом о личных проблемах детей, доводит их до слез, пытаясь подключить весь класс к унижениям. Родители учеников уверены, что это отрицательно влияет на их психику, успеваемость и отношение к школе в целом. В качестве подтверждения приводится в пример случай, когда одну ученицу перевели на семейное обучение. Кроме того, некоторые дети отказываются ходить в школу и жалуются, что у них нет желания учиться.

Гаврилова рассказала, что ознакомила с записью директора школы, от которого, по ее словам, не получила ничего, кроме обещания поговорить с учительницей и совета сводить ребенка к психологу. После этого, по словам родителей, на уроках ничего не изменилось. В то же время утверждается, что педагог угрожает судебным разбирательством и заниженными оценками. Родители написали жалобу в прокуратуру.

«В беседе с нами учительница Елена Мальцева решительно опровергла все обвинения. Она уверяет, что у Анастасии к ней личная неприязнь и женщина постоянно угрожает ей увольнением, хотя ее сын, по словам преподавателя, просто плохо учится», — сообщается в материале.

Ранее в Челябинске суд отправил под административный арест 37-летнего мужчину, который довел учительницу школы до госпитализации. Педагог попала в больницу с инсультом после скандала с отцом ребенка, который назвал ее расисткой и пообещал отрезать ей язык.