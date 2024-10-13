Житель белгородского села погиб в результате атаки украинского беспилотника

Гладков: житель села Отрадное погиб в результате атаки БПЛА ВСУ

Житель села Отрадное Белгородского района погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как уточнил Гладков, мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. «Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран он скончался в приемном отделении больницы», — написал он. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего.

Ранее стало известно, что ВСУ напали сразу на четыре населенных пункта в Белгородской области. Как указал Гладков, в городе Шебекино в результате прилета снаряда в трех частных домовладениях выбиты окна. В селе Безымено в результате атаки БПЛА произошло возгорание частного дома. На село Илек-Пеньковка совершил налет FPV-дрон.