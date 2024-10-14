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20:42, 14 октября 2024Ценности

41-летняя Светлана Лобода опубликовала видео топлес

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала видео топлес

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала видео топлес. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.

В размещенном ролике 41-летняя исполнительница предстала на пирсе в золотых штанах прямого кроя. При этом звезда отказалась от верхней части одежды, прикрыв руками обнаженную грудь. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, массивное золотое колье и браслеты. Вдобавок певица распустила волосы.

Ранее в октябре Светлана Лобода показала кадры в откровенном платье. Знаменитость позировала перед камерой, отказавшись от бюстгальтера, в черном кружевном платье с глубоким декольте.

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      Карина Черных
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