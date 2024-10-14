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12:43, 14 октября 2024Ценности

45-летняя Елена Летучая снялась в бикини на пляже

45-летняя российская ведущая Елена Летучая снялась в бикини на Кипре

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в купальнике во время отдыха на Кипре. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

45-летняя знаменитость предстала на размещенном фото на пляже в компании друзей — бренд-менеджера и предпринимателя Дмитрия Викулина и его жены. Она надела бикини с растительным принтом в пастельных тонах, черные солнцезащитные очки и несколько браслетов. При этом на руках блогерша держала дочь приятелей.

Ранее в октябре сообщалось, что российская актриса театра и кино Настасья Самбурская призналась, что раскритиковала внешность журналистки Елены Летучей и пожалела.

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      Карина Черных
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