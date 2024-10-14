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00:15, 14 октября 2024Наука и техника

Армия Франции получила два модернизированных «Леклерка»

Армии Франции передали два модернизированных танка Leclerc XLR

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Агентство по оборонным закупкам Франции передало армии республики два модернизированных танка Leclerc XLR. Об этом сообщает Army Recognition.

В конце сентября одну машину доставили в учебный центр Канжуэр, а второй «Леклерк» отправился в расположение 12-го кирасирского полка. Всего с начала года французские военные получили 15 Leclerc XLR. До конца 2024-го армии планируют передать еще шесть танков.

Модернизированные машины получили оборудование, позволяющие интегрировать их в боевую систему Scorpion. Это даст возможность танкистам в режиме реального времени обмениваться тактическими данными с экипажами других машин, включая бронеавтомобили Griffon, Jaguar и Serval.

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Также Leclerc XLR получили дополнительные элементы динамической защиты и решетчатые экраны. В рамках дальнейшей модернизации танки оснастят дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом, а к 2028 году они получат усовершенствованные прицелы.

В феврале стало известно, что агентство по оборонным закупкам Франции подписало контракт на поставку 420 новых бронеавтомобилей Serval. Машина вооружена боевым модулем с пулеметом.

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      Даниил Иринин
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