Минобороны сообщило об установлении контроля над Левадным в Запорожской области

Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Восток».

Занятие Левадного позволило выйти на более выгодные позиции, отметили в военном ведомстве. За сутки боев на указанном направлении украинские войска потеряли до 120 человек.

В начале октября армия России установила контроль над Угледаром в Донецкой народной республике. Бои за город шли более двух лет.