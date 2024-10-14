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12:19, 14 октября 2024Россия

Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

Минобороны сообщило об установлении контроля над Левадным в Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения спецоперации.

Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Восток».

Занятие Левадного позволило выйти на более выгодные позиции, отметили в военном ведомстве. За сутки боев на указанном направлении украинские войска потеряли до 120 человек.

В начале октября армия России установила контроль над Угледаром в Донецкой народной республике. Бои за город шли более двух лет.

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      Алан Босиков
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