Байден поздравил выживших в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки и умолчал о роли США

Байден поздравил выживших в атомных бомбардировках Японии, умолчав о вине США

Президент США Джо Байден в своем поздравлении в адрес японской организации выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки «Нихон Хиданке» умолчал о роли США в данной трагедии. Об этом указано в сообщении американского президента, передает РИА Новости.

«От имени США я поздравляю их с получением Нобелевской премии мира за историческую работу по обеспечению того, чтобы ядерное оружие никогда больше не применялось. Мы также поздравляем Японию с этим признанием непоколебимой приверженности предотвращению использования ядерного оружия», — написал Байден.

По его словам, члены «Нихон Хиданке» десятки лет являлись свидетельством катастрофических последствий применения ядерного оружия, «рассказывая историю, которую человечество должно услышать». В своем письме Байден не упомянул об ответственности Вашингтона в бомбардировках.

Ранее премьер Японии Сигэру Исиба во время дебатов глав политических партий вспомнил об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки со стороны США. «Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму», — сказал он.