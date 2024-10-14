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09:38, 14 октября 2024Из жизни

Более 500 килограммов кокаина нашли в надувной лодке

В Великобритании кокаин стоимостью пять миллиардов рублей нашли в лодке

Фото: National Crime Agency

В графстве Западный Суссекс, Великобритания, полиция обнаружила 500 килограммов наркотиков и арестовала 12 человек. Об этом сообщает BBC News.

Полицейские нашли тайник дилеров в жестко-корпусной надувной лодке недалеко от пляжа Медмерри. Стоимость изъятого кокаина оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов (5 миллиардов рублей). За дело взялось Национальное агентство по борьбе с преступностью. Его сотрудники и занимались поимкой связанных с находкой преступников.

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Согласно статистике министерства внутренних дел, с марта 2022-го по март 2023 года в Великобритании было проведено около 190 тысяч конфискаций наркотиков.

Ранее сообщалось, что волны вынесли 40 килограммов наркотиков на побережье северной части Корнуолла, Великобритания. Запрещенные вещества были спрятаны в черной спортивной сумке.

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      Юлия Юткина
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