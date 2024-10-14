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20:58, 14 октября 2024Культура

Бывшая помощница Канье Уэста обвинила его в изнасиловании

Бывшая помощница Канье Уэста заявила, что рэпер изнасиловал ее на студии P.Diddy
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Randall Hill / Reuters

Рэпера Канье Уэста обвинили в изнасиловании на студии скандального продюсера и музыканта P.Diddy. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации источника, бывшая помощница Йе по имени Лорен Пишотта заявила, что во время одной из сессий записи новых треков он подмешал ей наркотики в напитки. Организатором того мероприятия был Шон Комбс (настоящее имя P.Diddy).

Пишотта сообщила в своем иске, что почувствовала себя «полностью дезориентированной», а проснувшись на следующий день, чувствовала «безмерный стыд и смущение» и ничего не помнила о предыдущем вечере. Кроме того, об изнасиловании ей якобы сообщил сам Уэст, который позже рассказал ей, что они «вроде как переспали».

Летом девушка уже подавала иски на Канье, обвиняя музыканта в незаконном увольнении, создании нездоровой рабочей обстановки и сексуальных домогательствах на рабочем месте.

Ранее стало известно, что Уэст нанял частного детектива, чтобы следить за своей супругой.

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      Андрей Шеньшаков
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