В ЕС заявили о дефиците критически важных лекарств

Евродепутат Арлукович заявил о дефиците критически важных лекарств в ЕС

В Евросоюзе (ЕС) отмечается дефицит критически важных лекарств, заявил член Европарламента (ЕП) от Польши Бартош Арлукович. Соответствующую проблему евродепутат вынес на обсуждение в рамках обращения к Еврокомиссии (ЕК). Текст соответствующего письма изучила «Лента.ру».

«Нехватка жизненно важных лекарств на европейском рынке является серьезной проблемой, которая влияет на здоровье и безопасность пациентов. Особенно трудно достать лекарства, используемые для лечения хронических заболеваний, редких болезней и неотложных ситуаций, например, препараты для онкологических больных и обезболивающие. (...) Последствия нехватки ключевых лекарственных средств могут быть катастрофическими, начиная от задержек в лечении и заканчивая ростом смертности пациентов», — сообщил парламентарий.

Кроме того, он напомнил, что в декабре 2023 года Еврокомиссия опубликовала список из 200 лекарств, которые являются критически важными в ЕС.

В связи с этим он задает ЕК ряд вопросов: «Какие конкретные меры приняла Еврокомиссия для борьбы с нехваткой этих лекарств после публикации списка жизненно важных лекарств? В отношении каких лекарств и в каких государствах — членах ЕС с декабря 2023 года Комиссия отметила дефицит и какие меры были приняты для его устранения?»

Ранее член ЕП от Италии Сюзанна Чеккарди подняла вопрос о влиянии антироссийских санкций на ситуацию с доступностью лекарственных средств для жителей Евросоюза.

«Гарантия того, что все лекарственные препараты и связанные с ними виды деятельности остаются освобожденными от всех прямых и косвенных санкций, имеет первостепенное значение для обеспечения доступа пациентов в ЕС к необходимому лечению», — писала она в общении к ЕК.