Девушка вышла во двор дома и обнаружила жуткую картину

Пользовательница Reddit с ником claire303 рассказала на портале, как вышла на задний двор дома и обнаружила жуткую картину. В комментариях девушке посоветовали сообщить об увиденном в специальные службы.

На фотографии, прикрепленной автором поста к публикации, запечатлен олень. Его рога покрыты многочисленными наростами. На передней ноге у животного можно заметить крупную опухоль.

Пользователи сочли увиденное пугающим. Некоторые из них объяснили, что такие наросты на рогах появляются у оленей, когда в их организме случается гормональный сбой. По их словам, это состояние очень опасно для жизни животных. «Такое происходит с оленями, которые не могут сбрасывать рога каждый год», «Бедняга. Ему, наверно, очень больно», «Обычно животные, которых поразило это заболевание, испытывают сильную боль, и их нужно усыплять», — порассуждали они.

Также комментаторы предложили девушке обратиться в службу по контролю за животными. По их словам, специалисты могли бы помочь больному зверю.

Ранее парень рассказал на Reddit, что почувствовал слежку за ним и нашел на заднем дворе пугающую находку. Комментаторы усомнились, что автор публикации обнаружил ее случайно.