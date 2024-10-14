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22:01, 14 октября 2024Спорт

«Динамо» разгромило «Спартак» в дерби в КХЛ

«Динамо» со счетом 5:0 победило «Спартак» в дерби в КХЛ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Динамо» разгромило «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московское дерби завершилось со счетом 5:0 в пользу бело-голубых. В составе победителей отличились Седрик Пакетт, оформивший хет-трик, а также Никита Гусев и Максим Джиошвили.

Для главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова этот матч стал 700-м в карьере. Наставник «Спартака» Алексей Жамнов пропустил встречу по состоянию здоровья.

«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 17 очков. В следующем матче, который пройдет 19 октября, команда сыграет с нижегородским «Торпедо».

«Спартак» с 20 очками располагается на второй строчке. 20 октября красно-белые встретятся в гостях с омским «Авангардом».

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