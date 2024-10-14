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09:27, 14 октября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при измерении температуры

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал распространенную ошибку при измерении температуры. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, как правильно измерять температуру, ответила, что градусник нужно ставить в подмышечную впадину. «Часто бывает, что человек с повышенной температурой потеет, у него температура в подмышке — 35 градусов, а на самом деле — 39», — объяснил доктор.

По словам Мясникова, более точными способами измерения температуры являются оральный и ректальный. «Наиболее точно — ректально, внутренняя температура на один градус выше, чем в подмышке, отсюда и нормы разные», — заключил медик.

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус развеяли распространенный миф о простуде. Медики заявили, что раствор из калины не помогает вылечить болезнь. В частности, как подчеркнула специалистка, напиток из этого растения не снижает температуру и не борется с вирусами.

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      Олег Давыдов
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